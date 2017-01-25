Оформить редактируемый паспорт изделия в 8 страниц в WORD

Добрый день, необходимо в Wordе сделать "паспорт изделия" полностью редактируемый (!) в дальнейшем хозяином.

Внешний вид паспорта изделия и все страницы его уже продуманы в фотошопе, все это надо перенести в один документ ворда и сделать редатируемыми надписи и блоки, чтоб хозяин мог сам редактировать тексты, телефоны, вставлять новое фото и распечатывать самостоятельно этот паспорт.

Размер в развернутом виде будет а4 горизонтальное, в сложенном а5 вертикальное.

Исходник в фотошопе дам исполнителю, а так же уже нарезанные некоторые элементы и номера цветов.

Пример паспорта прилагаю.

Жду с радостью Ваших предложений.

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