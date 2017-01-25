Требуется отредактировать около 30 текстов. Нужен не корректор, а именно редактор, который проверит не только орфографию и пунктуацию, но и стилистику. Также необходимо проверять количество и корректность вписанности ключей, правильность составления title, description, Н1-Н4, оформления ...
Оформить редактируемый паспорт изделия в 8 страниц в WORD
Добрый день, необходимо в Wordе сделать "паспорт изделия" полностью редактируемый (!) в дальнейшем хозяином.
Внешний вид паспорта изделия и все страницы его уже продуманы в фотошопе, все это надо перенести в один документ ворда и сделать редатируемыми надписи и блоки, чтоб хозяин мог сам редактировать тексты, телефоны, вставлять новое фото и распечатывать самостоятельно этот паспорт.
Размер в развернутом виде будет а4 горизонтальное, в сложенном а5 вертикальное.
Исходник в фотошопе дам исполнителю, а так же уже нарезанные некоторые элементы и номера цветов.
Пример паспорта прилагаю.
Жду с радостью Ваших предложений.
Оплата за работу в рублях через Яндекс кошелек или на карту Сбер банк РФ.
Выбранный исполнитель
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