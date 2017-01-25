Оформить редактируемый паспорт изделия в 8 страниц в WORD

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок650 просмотров

Добрый день, необходимо в Wordе сделать "паспорт изделия" полностью редактируемый (!) в дальнейшем хозяином.

Внешний вид паспорта изделия и все страницы его уже продуманы в фотошопе, все это надо перенести в один документ ворда и сделать редатируемыми надписи и блоки, чтоб хозяин мог сам редактировать тексты, телефоны, вставлять новое фото и распечатывать самостоятельно этот паспорт. 

Размер в развернутом виде будет а4 горизонтальное, в сложенном а5 вертикальное. 

Исходник в фотошопе дам исполнителю, а так же уже нарезанные некоторые элементы и номера цветов. 

Пример паспорта прилагаю. 

Жду  с радостью Ваших предложений.

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8 лет назад
Vikki_PD
38 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$17
1 день
Рекомендую к сотрудничеству! Евгений-добросовестный исполнитель, на заказ отреагировал быстро и еще быстрее выполнил все задачи, сотрудничество с ним по моему заказу прошло быстро, легко и с качественным результатом. Благодарю!
Отличный заказчик, все понятно обьяснил, быстро отреагировал на вопросы, надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

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Spyder_Jerusalem
Евгений 
31 год
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад