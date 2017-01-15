Обработка-редактирование заголовков объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт23 заявки367 просмотров

Необходимо отредактировать текст в ячейках MS Excel. Подробное описание: что нужно делать находится в документе Техническое задание. Предложите стоимость обработки одной ячейки. Объем работы большой.

8 лет назад
lidunika
Лидия 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров