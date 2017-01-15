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Обработка-редактирование заголовков объявлений
Необходимо отредактировать текст в ячейках MS Excel. Подробное описание: что нужно делать находится в документе Техническое задание. Предложите стоимость обработки одной ячейки. Объем работы большой.
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