Необходимо отправить письма клиентам

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт25 заявок263 просмотра

Нужно сделать отправку писем на почту нашимклиентам. Техзадание есть. Все подробности в скайпе 

8 лет назад
texnoinfo56
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров