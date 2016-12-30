Есть много текстовых файлов, оформленных по-разному и читаемых обычным редактором. Внутри - обрывки текста из разных источников на тему программирования. Языки английский и русский. Максимальный размер 17 Кбайт, средний ~ 1 Кбайт. ...
Необходимо отправить письма клиентам
Нужно сделать отправку писем на почту нашимклиентам. Техзадание есть. Все подробности в скайпе
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