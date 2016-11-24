Есть много текстовых файлов, оформленных по-разному и читаемых обычным редактором. Внутри - обрывки текста из разных источников на тему программирования. Языки английский и русский. Максимальный размер 17 Кбайт, средний ~ 1 Кбайт. ...
Редактор - девушка: исправить ошибки в статьях
Добрый вечер!
Требуется грамотная девушка, которая хорошо знакома с пунктуацией и стилистикой.
Что нужно сделать: на сайте есть определенное количество статей - необходимо будет исправить пунктуационные ошибки, стилистические (неправильные обороты и другая "нескладуха").
По цене за проверку договоримся в личной переписке.
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