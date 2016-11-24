Редактор - девушка: исправить ошибки в статьях

Добрый вечер!

Требуется грамотная девушка, которая хорошо знакома с пунктуацией и стилистикой.

Что нужно сделать: на сайте есть определенное количество статей - необходимо будет исправить пунктуационные ошибки, стилистические (неправильные обороты и другая "нескладуха").

По цене за проверку договоримся в личной переписке.