Надо отредактировать книгу по депрессии

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрытнет заявок92 просмотра

Здравствуйте.У меня есть не большая книга,по депрессии.В формате А4.12 кеглем 52-54 старницы.Надо отредактировать и откорректировать.Сейчас я ее доробатываю.Ваша цена и время коррекции.Спасибо с уважением.Руслан

Там будут рисунки,20 шт.вы сможете их обработать?

8 лет назад
guest_14780322332214
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров