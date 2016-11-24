Надо отредактировать книгу по депрессии

Здравствуйте.У меня есть не большая книга,по депрессии.В формате А4.12 кеглем 52-54 старницы.Надо отредактировать и откорректировать.Сейчас я ее доробатываю.Ваша цена и время коррекции.Спасибо с уважением.Руслан

Там будут рисунки,20 шт.вы сможете их обработать?