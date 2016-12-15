Добрый вечер, нужен редактор и корректор текста, желательно с базовыми знаниями HTML.

Есть текст на 5000 символов, необходимо его дописать и исправить некоторые моменты по тех заданию. Текст исполнителю. Стоимость 45 рублей за 1000 символов. (Исправить нужно 1,5 тысячи, переписать и дописать 2,5. Итого 4 тысячи символов.) Рассмотрим так же вариант, полностью написать текст заново, ТЗ в прикрепленном файле.

Текст должен получиться полностью уникальным по текст.ру. Текст нужен без воды (т.е. без пустой болтовни). Должны быть блоки "Это важно" и "Совет".

Текст для коммерческого сайта логистической компании.