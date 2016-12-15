Набрать определенным шрифтом и цветом 300 слов.

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт30 заявок311 просмотров

Набрать определенным шрифтом 300 слов + сохранить в png24 с вырезанным фоном

8 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров