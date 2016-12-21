Перепечатать документ

Необходимо перепечатать несколько документов в т.ч. таблицы, с соблюдением стиля, шрифта и т.д. Доки вышлю в личку. Желающие, указывайте емейл. Сдать работу нужно в формате excel

В приложении - пример, но не файл для перепечатки.