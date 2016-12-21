Перепечатать документ

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен38 заявок293 просмотра

Необходимо перепечатать несколько документов в т.ч. таблицы, с соблюдением стиля, шрифта и т.д. Доки вышлю в личку. Желающие, указывайте емейл. Сдать работу нужно в формате excel

В приложении - пример, но не файл для перепечатки.

8 лет назад
zazas
Иван 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

galkaa
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Заказ выполнен в срок и в соответствии с ТЗ. Всем рекомендую данного исполнителя.
Заказчик адекватный, четкая постановка задачи, оплата мгновенная. Все супер!

Заявки фрилансеров

galkaa
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад