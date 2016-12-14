Собрать ключевые слова и написать заголовки объявлений

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок158 просмотров

Нужно, для интернет-магазина бритвенных принадлежностей:

- собрать ключевые слова

- почистить их

- написать заголовки объявлений

- добавить правильный URL на сайтеКоличество ключевых слов: 1000Как что делать - научим - основная работе в Экселе. 

8 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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