Есть несколько книг с описанием чертежей. В каждой книге 950-1000 записей.Средний размер записи 150 знаков. Нужно перепечатать это всё в Excel по соответствующим столбцам.
Отредактировать текст и разместить на WordPress (филологу)
Нужно отредактировать текст на тему наращивания ногтей и разместить на движке WordPress. У вас должно быть филологическое образование. Подробнее в скайпе.
Заявки фрилансеров
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