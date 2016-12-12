Отредактировать текст и разместить на WordPress (филологу)

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Закрыт4 заявки158 просмотров

Нужно отредактировать текст на тему наращивания ногтей и разместить на движке WordPress. У вас должно быть филологическое образование. Подробнее в скайпе.

WordPress
8 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

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