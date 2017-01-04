Работа с данными в Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт20 заявок250 просмотров

Добрый день.

Есть база данных в Excel - ФИО и емейл-адреса - около 400к имен. Все вперемешку - мужчины и женщины.

Необходимо отсортировать так, чтобы остались только женщины. Т.е. к примеру сделать поиск по мужским именам и выделенные строки удалить (если так можно сделать). Ну или вручную.

8 лет назад
alakey8kg
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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