Работа с данными в Excel

Добрый день.

Есть база данных в Excel - ФИО и емейл-адреса - около 400к имен. Все вперемешку - мужчины и женщины.

Необходимо отсортировать так, чтобы остались только женщины. Т.е. к примеру сделать поиск по мужским именам и выделенные строки удалить (если так можно сделать). Ну или вручную.