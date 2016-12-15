Нужно проверить тексты на пунктуацию

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Закрыт78 заявок1085 просмотров

Доброго времени суток. Нужен грамотный корректор. Нужно проверить тексты на пунктуацию. Тексты скину в скайп или на почту. Нужен именно грамотный человек, чтобы знал правила пунктуации (запятые и т.д.).

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8 лет назад
frilans_sergey
Сергей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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