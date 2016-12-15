Приветствую друзья, мне нужно внести корректировки в 2 файла формата PDF (несколько слов и предложений), просьба отозваться в ближайшее время, по цене договоримся.
Нужно проверить тексты на пунктуацию
Доброго времени суток. Нужен грамотный корректор. Нужно проверить тексты на пунктуацию. Тексты скину в скайп или на почту. Нужен именно грамотный человек, чтобы знал правила пунктуации (запятые и т.д.).
Пишите свою цену за 1000 сим бп.
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