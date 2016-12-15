Легкая редакция

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт3 заявки92 просмотра

Приветствую друзья, мне нужно внести корректировки в 2 файла формата PDF (несколько слов и предложений), просьба отозваться в ближайшее время, по цене договоримся.

8 лет назад
920004
Максим 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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