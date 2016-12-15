Объединить словосочетания.

Доброго времени суток. Нужен грамотный корректор. Нужно проверить тексты на пунктуацию. Тексты скину в скайп или на почту. Нужен именно грамотный человек, чтобы знал правила пунктуации (запятые и т.д.). Пишите свою цену за 1000 ...