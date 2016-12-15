Объединить словосочетания.

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Закрыт59 заявок471 просмотр

Здравствуйте.

Есть перечень словосочетаний, например фрагмент:

зеленый слон

даром зеленый слон

зеленый слон в москве

Нужно проанализировать перечень словосочетаний таким образом, чтобы удалить

словосочетания, входящие в другие словосочетания, то есть оставляем:

- даром зеленый слон в москве

8 лет назад
russkijm
Виталий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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