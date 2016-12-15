Набрать определенным шрифтом 300 слов + сохранить в png24 с вырезанным фоном
Объединить словосочетания.
Здравствуйте.
Есть перечень словосочетаний, например фрагмент:
зеленый слон
даром зеленый слон
зеленый слон в москве
Нужно проанализировать перечень словосочетаний таким образом, чтобы удалить
словосочетания, входящие в другие словосочетания, то есть оставляем:
- даром зеленый слон в москве
Заявки фрилансеров
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