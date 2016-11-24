Задача заключается в поиске информации(популярной) и последующим её оформлением в соответствии с техническим заданием. Подробнее описано тут: https://docs.google.com/document/d/1nThtUiAFXbXwi-ttJs6iypxWGMtChVo5n_q3kG94mow/edit?usp=sharing
Написать/отредактировать на основании двух черновиков текст
Нужно написать/отредактировать/скомпилировать на основании двух черновиков текст
«Профиль турфирмы в Инстаграме», то есть по максимум использовать то, что есть. Картинки искать не нужно, текст писать только необходимый. В тексте не нужно "воды", а все конкретно и по теме.
1. Текст пишем на основе имеющейся информации(прилагается в файле «Продвижение турфирмы в соц сетях.docx» - предоставим исполнителю).
2. С файла «Oformlenie_profilya_instagram.docx» (предоставим исполнителю) можно при необходимости использовать подходящие куски текста.
3. При необходимости дописать еще текст (но много текста не нужно).
4. Должны быть выделенные заголовки (по такому плану: что писать, примеры красивого оформления фото, идеи о чем писать,
остальное).
5. Картинки должны быть по возможности к каждому абзацу текста. В тексте пишем объяснения к картинке. Получится: показали
картинку – объяснили, показали картинку – объяснили …
6. Текст пишем человекопонятным языком, чтобы было легко читать и понимать смысл прочитанного.
7. По оформлению и стилю ориентируемся на https://blog.sibirix.ru/2016/11/24/red-border/ или http://www.intervolga.ru/blog/projects/sotvorenie-mira-v-organizatsii-putem-vnedreniya-bitriks24/
Заявки фрилансеров
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