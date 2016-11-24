Написать/отредактировать на основании двух черновиков текст

Нужно написать/отредактировать/скомпилировать на основании двух черновиков текст

«Профиль турфирмы в Инстаграме», то есть по максимум использовать то, что есть. Картинки искать не нужно, текст писать только необходимый. В тексте не нужно "воды", а все конкретно и по теме.

1. Текст пишем на основе имеющейся информации(прилагается в файле «Продвижение турфирмы в соц сетях.docx» - предоставим исполнителю).

2. С файла «Oformlenie_profilya_instagram.docx» (предоставим исполнителю) можно при необходимости использовать подходящие куски текста.

3. При необходимости дописать еще текст (но много текста не нужно).

4. Должны быть выделенные заголовки (по такому плану: что писать, примеры красивого оформления фото, идеи о чем писать,

остальное).

5. Картинки должны быть по возможности к каждому абзацу текста. В тексте пишем объяснения к картинке. Получится: показали

картинку – объяснили, показали картинку – объяснили …

6. Текст пишем человекопонятным языком, чтобы было легко читать и понимать смысл прочитанного.

7. По оформлению и стилю ориентируемся на https://blog.sibirix.ru/2016/11/24/red-border/ или http://www.intervolga.ru/blog/projects/sotvorenie-mira-v-organizatsii-putem-vnedreniya-bitriks24/