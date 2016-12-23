Поиск и оформление информации

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок181 просмотр

Задача заключается в поиске информации(популярной) и последующим её оформлением в соответствии с техническим заданием.

Подробнее описано тут: 

https://docs.google.com/document/d/1nThtUiAFXbXwi-ttJs6iypxWGMtChVo5n_q3kG94mow/edit?usp=sharing

8 лет назад
BasterYC
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

galkaa
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
Работа выполнена быстро и аккуратно, обращусь еще.
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Заявки фрилансеров

galkaa
38 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад