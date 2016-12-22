Обработать, откорректировать тексты медицинской тематики

Ирина справилась на отлично! Сразу видно - человек, который знает свое дело и имеет огромный опыт работы. Статьи получились "с иголочки" - гораздо лучше, чем в исходнике, доведены до идеала. Честно говоря, ожидала меньшего. Плюс ко всему, Ирина справилась даже быстрее, чем планировалось. В общем, от души рекомендую этого исполнителя и буду обращаться еще не раз. Спасибо за сотрудничество!