Обработать, откорректировать тексты медицинской тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок192 просмотра

Всего есть 20 страниц формата A4 14 шрифтом, тематика - медицина. Там статьи, написанные врачом от первого лица. Нужно откорректировать тексты, поправить ошибки, сделать их удобочитаемыми. Статьи написаны от первого лица, необходимо откорректировать и написать от третьего.

Пишите в заявке цену, сроки и опыт.

8 лет назад
angli4anka2012
Сомова 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

irishar
Ирина 
68 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$3
1 день
Ирина справилась на отлично! Сразу видно - человек, который знает свое дело и имеет огромный опыт работы. Статьи получились "с иголочки" - гораздо лучше, чем в исходнике, доведены до идеала. Честно говоря, ожидала меньшего. Плюс ко всему, Ирина справилась даже быстрее, чем планировалось. В общем, от души рекомендую этого исполнителя и буду обращаться еще не раз. Спасибо за сотрудничество!
Александра однозначно располагает к сотрудничеству. Четкое ТЗ, оплата в день сдачи заказа, доброжелательность при уточнении деталей - все это сделало общение по-деловому приятным и позволило досрочно выполнить заказ. Конечно же, готова работать с ней и в дальнейшем. Желаю Александре удачи в работе, а фрилансерам рекомендую сотрудничать с профессионалом Александрой Сомовой!

Заявки фрилансеров

irishar
Ирина 
68 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад