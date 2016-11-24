Отредактировать краткую биографию и вступительный текст для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт25 заявок286 просмотров

Добрый день, нужна помощь в написание красивой биографии для сайта медийной личности где будет представлена портфолио ее работ и публикаций.

8 лет назад
guest_14837045560154
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров