Нужно отредактировать 15 текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен13 заявок191 просмотр

Есть 15 небольших текстов объёмом около 2000 знаков, они переведены на русский с помощью гугл переводчика. В целом статьи понятные, вычитать и править можно. Всё, что не понятно из контекста, нужно убрать, но чтобы не искажать смысл текста. Стоимость обсуждаема. Пишите в заявке цену и опыт работы.

8 лет назад
bbb
44 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

irishar
Ирина 
68 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Тексты получились идеальными, читаются легко, без ошибок. То, что нужно, и главное - в срок! Отличный редактор, чувствуется профессиональный подход к делу. Советую Ирину как опытного специалиста и приятного в общении человека, который работает на результат.
Света - Профессионал! А кто же не мечтает работать с профессионалами. Все четко - ТЗ, оплата. Было уточнение - без задержек получила ответ. Буду завидовать тем, кого Света выберет исполнителем) Хотя с удовольствием поборюсь за это право! Светлана, Вам - удачи во всем!

Заявки фрилансеров

irishar
Ирина 
68 лет
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад