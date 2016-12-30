Нужно отредактировать 15 текстов

Есть 15 небольших текстов объёмом около 2000 знаков, они переведены на русский с помощью гугл переводчика. В целом статьи понятные, вычитать и править можно. Всё, что не понятно из контекста, нужно убрать, но чтобы не искажать смысл текста. Стоимость обсуждаема. Пишите в заявке цену и опыт работы.