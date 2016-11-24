Корректура и редактура текста книги

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  2. Редактирование и Корректура
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Исправить в тексте книги: 

1.опечатки 

2.ошибки словообразования 

3.Морфологические ошибки – исправление неправильного образования грамматических форм (форм склонения, числа, падежа, рода, кратких форм, степеней сравнения и т.д.). 

4.Проверка синтаксиса – исправление неверного сочетания синтаксических единиц (словосочетаний и предложений), исправление неверного согласования, отсутствия соотношения частей предложений, исправление ошибок в структуре словосочетаний, неправильного употребления деепричастных и причастных оборотов. 

5. орфография 

6. пунктуация 

7. ЛЕГКУЮ Литературную правку 

НЕ разбивать составленные главы и параграфы 

НЕ уменьшать объем текста 

8 лет назад
annabook
Анна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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