отмодерировать ресурс - изранные предложения добавить в премиум

в каждому просмотреть объявления ( всего около 10000 объявлений, убрать

дубликаты и лишние), избранные добавить в Premium.

Алгоритм - входим на просмотр категории - види не нужно - в новых окнах открываем - потмо для каждог оставим на странице метку Spam.

Для избранных из всех 10 шт ставим метку Premium.

Те которые в неверных категориях - перенести в верные через админку - выбрав редактировать и изменить главную категори и подкатегорию (таких может быть %25 от 10000 шт).

Прошу ставку за

работу.

Пример админки - osclass (аналог wordpress)