Отмодерировать ресурс - изранные предложения добавить в премиум

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт5 заявок143 просмотра

отмодерировать ресурс - изранные предложения добавить в премиум

в каждому просмотреть объявления ( всего около 10000 объявлений, убрать

дубликаты и лишние), избранные добавить в Premium.

Алгоритм - входим на просмотр категории - види не нужно - в новых окнах открываем - потмо для каждог оставим на странице метку Spam.

Для избранных из всех 10 шт ставим метку Premium.

Те которые в неверных категориях - перенести в верные через админку - выбрав редактировать и изменить главную категори и подкатегорию (таких может быть %25 от 10000 шт).

Прошу ставку за

работу.

Пример админки - osclass (аналог wordpress)

WordPress
8 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

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