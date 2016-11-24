Исправить в тексте книги: 1.опечатки 2.ошибки словообразования 3.Морфологические ошибки – исправление неправильного образования грамматических форм (форм склонения, числа, падежа, рода, кратких форм, степеней сравнения и т.д.). 4.Проверка синтаксиса – исправление неверного ...
Отмодерировать ресурс - изранные предложения добавить в премиум
отмодерировать ресурс - изранные предложения добавить в премиум
в каждому просмотреть объявления ( всего около 10000 объявлений, убрать
дубликаты и лишние), избранные добавить в Premium.
Алгоритм - входим на просмотр категории - види не нужно - в новых окнах открываем - потмо для каждог оставим на странице метку Spam.
Для избранных из всех 10 шт ставим метку Premium.
Те которые в неверных категориях - перенести в верные через админку - выбрав редактировать и изменить главную категори и подкатегорию (таких может быть %25 от 10000 шт).
Прошу ставку за
работу.
Пример админки - osclass (аналог wordpress)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура39 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте.У меня есть не большая книга,по депрессии.В формате А4.12 кеглем 52-54 старницы.Надо отредактировать и откорректировать.Сейчас я ее доробатываю.Ваша цена и время коррекции.Спасибо с уважением.Руслан Там будут рисунки,20 шт.вы сможете их обработать?Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать/отредактировать/скомпилировать на основании двух черновиков текст «Профиль турфирмы в Инстаграме», то есть по максимум использовать то, что есть. Картинки искать не нужно, текст писать только необходимый. В тексте не нужно "воды", а все ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Задача заключается в поиске информации(популярной) и последующим её оформлением в соответствии с техническим заданием. Подробнее описано тут: https://docs.google.com/document/d/1nThtUiAFXbXwi-ttJs6iypxWGMtChVo5n_q3kG94mow/edit?usp=sharingЗавершен8 лет назад
Всего есть 20 страниц формата A4 14 шрифтом, тематика - медицина. Там статьи, написанные врачом от первого лица. Нужно откорректировать тексты, поправить ошибки, сделать их удобочитаемыми. Статьи написаны от первого лица, необходимо откорректировать и написать ...Завершен8 лет назад
Добрый вечер, нужен редактор и корректор текста, желательно с базовыми знаниями HTML. Есть текст на 5000 символов, необходимо его дописать и исправить некоторые моменты по тех заданию. Текст исполнителю. Стоимость 45 рублей ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте. Есть перечень словосочетаний, например фрагмент: зеленый слон даром зеленый слон зеленый слон в москве Нужно проанализировать перечень словосочетаний таким образом, чтобы удалить словосочетания, входящие в ...Редактирование и Корректура59 заявокЗакрыт8 лет назад
Набрать определенным шрифтом 300 слов + сохранить в png24 с вырезанным фономРедактирование и Корректура30 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перепечатать несколько документов в т.ч. таблицы, с соблюдением стиля, шрифта и т.д. Доки вышлю в личку. Желающие, указывайте емейл. Сдать работу нужно в формате excel В приложении - пример, но не файл для ...Завершен8 лет назад
Доброго времени суток. Нужен грамотный корректор. Нужно проверить тексты на пунктуацию. Тексты скину в скайп или на почту. Нужен именно грамотный человек, чтобы знал правила пунктуации (запятые и т.д.). Пишите свою цену за 1000 ...Редактирование и Корректура78 заявокЗакрыт8 лет назад