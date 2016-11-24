Корректура текста

Нужно написать/отредактировать/скомпилировать на основании двух черновиков текст «Профиль турфирмы в Инстаграме», то есть по максимум использовать то, что есть. Картинки искать не нужно, текст писать только необходимый. В тексте не нужно "воды", а все ...