Корректура текста

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Закрыт81 заявка1221 просмотр

Нужна внимательная корректура небольшого текста - 140 слов.

Текст сброшу в личку. 

8 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

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Нет заявок фрилансеров