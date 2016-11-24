Исправить в тексте книги: 1.опечатки 2.ошибки словообразования 3.Морфологические ошибки – исправление неправильного образования грамматических форм (форм склонения, числа, падежа, рода, кратких форм, степеней сравнения и т.д.). 4.Проверка синтаксиса – исправление неверного ...
Доработать 3 шаблона рандомизации
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
Есть 3 шаблона рандомизации в файлах Word.
В каждом файле (сверху), указаны замечания.
Нужно скорректировать шаблоны.
Пример шаблона (с замечаниями): https://yadi.sk/i/MzjJySKm36z3oH
(остальные 2 пришлю исполнителю)
В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:
Те же файлы Word с корректировками.
(перед тем как пришлете правленный шаблон, обязат. проверьте результаты рандомизации в онлайн html редакторе, например http://vladmaxi.net/html-editor )
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:
Оплата за задание: 300 руб
За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.
И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.
СРОКИ:
Срок на выполнение задания 24 часа (с момента поручения задания исполнителю).
Кто готов взяться, пишите!
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