Доработать 3 шаблона рандомизации

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

Есть 3 шаблона рандомизации в файлах Word.

В каждом файле (сверху), указаны замечания.

Нужно скорректировать шаблоны.

Пример шаблона (с замечаниями): https://yadi.sk/i/MzjJySKm36z3oH

(остальные 2 пришлю исполнителю)

В КАКОМ ВИДЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ:

Те же файлы Word с корректировками.

(перед тем как пришлете правленный шаблон, обязат. проверьте результаты рандомизации в онлайн html редакторе, например http://vladmaxi.net/html-editor )

СТОИМОСТЬ ЗАКАЗА:

Оплата за задание: 300 руб

За хорошо выполненное задание, гарантирую написание развернутого положительного отзыва, который принесет вам еще больше заказов от других заказчиков. И возможность вам ссылаться на меня, для подтверждения качества вашей работы.

И конечно, возможность нашего дальнейшего сотрудничества.

СРОКИ:

Срок на выполнение задания 24 часа (с момента поручения задания исполнителю).

Кто готов взяться, пишите!