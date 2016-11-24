Исправить в тексте книги: 1.опечатки 2.ошибки словообразования 3.Морфологические ошибки – исправление неправильного образования грамматических форм (форм склонения, числа, падежа, рода, кратких форм, степеней сравнения и т.д.). 4.Проверка синтаксиса – исправление неверного ...
Вручную отформатировать и скомпоновать файлы с вычитыванием
Есть много текстовых файлов, оформленных по-разному и читаемых обычным редактором. Внутри - обрывки текста из разных источников на тему программирования. Языки английский и русский. Максимальный размер 17 Кбайт, средний ~ 1 Кбайт.
Нужно будет каждый файл привести в структурированный и удобный для восприятия вид, отформатировать в подмножество html (будут использоваться только некоторые элементы, разрешённые в body) и скомпоновать в виде оглавления с помощью тегов ul и li. Возможно, потребуется перемещать куски текста, дописывать предложения, так, чтобы весь текст
имел смысл и был органичен.
Эту задачу выполнить механически или автоматически вряд ли получится, нужно будет иногда думать и понимать смысл написанного: например, иногда потребуется искать смысл написанного в поисковике, чтобы скомпоновать как нужно.
Пример исходного файла и результирующего файла в описании: input.md - исходный, output.html - результирующий.
Требования:
- аккуратность;
- обратная связь в течение 24 часов;
- умение работать с ssh и scp (не обязательно, но желательно).
Делать нужно будет несколькими итерациями - в течение примерно месяца. Оплата почасовая.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Редактирование и Корректура39 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужна внимательная корректура небольшого текста - 140 слов. Текст сброшу в личку.Редактирование и Корректура81 заявкаЗакрыт8 лет назад
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: Есть 3 шаблона рандомизации в файлах Word. В каждом файле (сверху), указаны замечания. Нужно скорректировать шаблоны. Пример шаблона (с замечаниями): https://yadi.sk/i/MzjJySKm36z3oH (остальные 2 пришлю исполнителю) ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть 15 небольших текстов объёмом около 2000 знаков, они переведены на русский с помощью гугл переводчика. В целом статьи понятные, вычитать и править можно. Всё, что не понятно из контекста, нужно убрать, но чтобы не ...Завершен8 лет назад
- $20
отмодерировать ресурс - изранные предложения добавить в премиум в каждому просмотреть объявления ( всего около 10000 объявлений, убрать дубликаты и лишние), избранные добавить в Premium. Алгоритм - входим на просмотр категории ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте.У меня есть не большая книга,по депрессии.В формате А4.12 кеглем 52-54 старницы.Надо отредактировать и откорректировать.Сейчас я ее доробатываю.Ваша цена и время коррекции.Спасибо с уважением.Руслан Там будут рисунки,20 шт.вы сможете их обработать?Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать/отредактировать/скомпилировать на основании двух черновиков текст «Профиль турфирмы в Инстаграме», то есть по максимум использовать то, что есть. Картинки искать не нужно, текст писать только необходимый. В тексте не нужно "воды", а все ...Редактирование и Корректура12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Задача заключается в поиске информации(популярной) и последующим её оформлением в соответствии с техническим заданием. Подробнее описано тут: https://docs.google.com/document/d/1nThtUiAFXbXwi-ttJs6iypxWGMtChVo5n_q3kG94mow/edit?usp=sharingЗавершен8 лет назад
Всего есть 20 страниц формата A4 14 шрифтом, тематика - медицина. Там статьи, написанные врачом от первого лица. Нужно откорректировать тексты, поправить ошибки, сделать их удобочитаемыми. Статьи написаны от первого лица, необходимо откорректировать и написать ...Завершен8 лет назад
Добрый вечер, нужен редактор и корректор текста, желательно с базовыми знаниями HTML. Есть текст на 5000 символов, необходимо его дописать и исправить некоторые моменты по тех заданию. Текст исполнителю. Стоимость 45 рублей ...Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт8 лет назад