Вручную отформатировать и скомпоновать файлы с вычитыванием

Есть много текстовых файлов, оформленных по-разному и читаемых обычным редактором. Внутри - обрывки текста из разных источников на тему программирования. Языки английский и русский. Максимальный размер 17 Кбайт, средний ~ 1 Кбайт.

Нужно будет каждый файл привести в структурированный и удобный для восприятия вид, отформатировать в подмножество html (будут использоваться только некоторые элементы, разрешённые в body) и скомпоновать в виде оглавления с помощью тегов ul и li. Возможно, потребуется перемещать куски текста, дописывать предложения, так, чтобы весь текст

имел смысл и был органичен.

Эту задачу выполнить механически или автоматически вряд ли получится, нужно будет иногда думать и понимать смысл написанного: например, иногда потребуется искать смысл написанного в поисковике, чтобы скомпоновать как нужно.

Пример исходного файла и результирующего файла в описании: input.md - исходный, output.html - результирующий.

Требования:

- аккуратность;

- обратная связь в течение 24 часов;

- умение работать с ssh и scp (не обязательно, но желательно).

Делать нужно будет несколькими итерациями - в течение примерно месяца. Оплата почасовая.