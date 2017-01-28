Отредактировать тексты

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен66 заявок991 просмотр

Добрый день! Нужно отредактировать тексты, по указанным замечаниям.

За цену договоримся.

8 лет назад
26angela26
Анжела 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$5
1 день
Ответственный исполнитель! Татьяна выполнила работу на высшем уровне! Однозначно РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо вам!
Отличный заказчик. Работать было комфортно. Постоянная связь. Оплата четко в срок. Рекомендую. Буду рада, если сложится дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

litera_tor57
Татьяна 
67 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
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Редактирование и Корректура