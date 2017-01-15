Перевести pdf файл (отсканированный) в word

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен33 заявки468 просмотров

Необходимо распознать текст в приложенном документе. (примерно 100 стр.)

Результат:

— word файл с возможностью редактирования текста, 

— таблицы с возможностью редактирования

— сохраненной структурой (заголовки, подзаголовки)

— картинки и формулы оставлять в виде изображений

Сроки выполнения 5-7 дней.

Цену указывайте в заявке.

Спасибо.

8 лет назад
Fishcker
32 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
$2
4 дня
Отличный исполнитель. Качественная работа, быстрое выполнение, ответственный подход к делу.
Оперативность 100 %. Работодатель, которому можно доверять. Оплата в срок.
LEANT
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$10
4 дня
Отличный исполнитель, быстрая и качественная работа, обязательно обращусь еще.
Надежный и ответственный работодатель! Ясно поставленное ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

ihaib
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-1)
8 лет назад
LEANT
32 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад