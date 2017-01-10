Консультация филолога - правильность сочетания (написания) слов

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Закрыт2 заявки397 просмотров

Нужна консультация филолога по правильности написания слогана со ссылкой на правило грамматики или аргументация на примерах с разъяснением.

8 лет назад
sergey-v
Сергей 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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