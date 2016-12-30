Создание Прототипа сайта и Упаковка смыслов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
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Создание Прототипа сайта и Упаковка смыслов

Нужен Адекватный Копирайтер для Создания Прототипа сайта и Упаковки смыслов. 

Для фильтрации ботов напишите в начале своего сообщения «E=mc2». 

Утверждение только через собеседование в Скайпе. 

Интересует: 

- По какому алгоритму Вы работаете для создания прототипа (кратко, по пунктам); 

- Ваше портфолио и кейсы; 

- Ваша стоимость за проект (LP, корпаративного сайта, интернет-магазина); 

- Срок выполнения работ.

8 лет назад
gurza88
Андрей 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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