Необходимо отправить коммерческие письма клиентам 

Создание Прототипа сайта и Упаковка смыслов Нужен Адекватный Копирайтер для Создания Прототипа сайта и Упаковки смыслов. Для фильтрации ботов напишите в начале своего сообщения «E=mc2». Утверждение только через собеседование в Скайпе. ...