Необходимо отправить коммерческие письма клиентам 

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт19 заявок224 просмотра

Нужно сделать отправку коммерческих писем на email-почту нашим клиентам. Техзадание есть. Всеподробности в скайпе

8 лет назад
texnoinfo56
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров