Заполнение таблицы

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен1 заявка153 просмотра

Предлагается проанализировать сеть интернет – на предмет поиска статей / книг / диссертаций, как отдельных файлов, доступных в интернете(для скачивания)  

Значений в строках – не меньше 30. Материалы отечественные. Все, что даете в ссылке – должно быть реальным. Чтобы по ней можно было пройти и скачать. Словосочетание для поиска "синтезированная модель информационных технологий (систем)"

8 лет назад
guest_14846673718201
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

maxkorolev
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$8
1 день
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Заявки фрилансеров

maxkorolev
Максим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад