Нужна консультация филолога по правильности написания слогана со ссылкой на правило грамматики или аргументация на примерах с разъяснением.
Заполнение таблицы
Предлагается проанализировать сеть интернет – на предмет поиска статей / книг / диссертаций, как отдельных файлов, доступных в интернете(для скачивания)
Значений в строках – не меньше 30. Материалы отечественные. Все, что даете в ссылке – должно быть реальным. Чтобы по ней можно было пройти и скачать. Словосочетание для поиска "синтезированная модель информационных технологий (систем)"
Выбранный исполнитель
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