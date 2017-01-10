Корректировка текста на сайте

Ищем специалиста для корректировки текстов на нашем сайте (весь раздел "Продукция"

http://ctg.su/produkciya) с целью повышения популярности и конверсии сайта. На

сегодняшний день есть запросы, по которым нас не "найти", т.к. этих

поисковых фраз нет на сайте. Хочется изменить ситуацию.

Мы готовы предоставить список ключевых/поисковых фраз, по которым, на наш взгляд, нас могут искать

потенциальные клиенты. Данные фразы проверены в ноябре 2016 года через wordstat

Яндекса.

В случае заинтересованности просим направлять Ваши коммерческие предложения на почту.

Обязательно укажите опыт выполнения

аналогичных работ - с какими компаниями работали, стоимость выполнения работы и

сроки.