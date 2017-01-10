Нужно сделать отправку писем на email-почту нашим клиентам. Техзадание есть. Все подробности в скайпе
Корректировка текста на сайте
Ищем специалиста для корректировки текстов на нашем сайте (весь раздел "Продукция"
http://ctg.su/produkciya) с целью повышения популярности и конверсии сайта. На
сегодняшний день есть запросы, по которым нас не "найти", т.к. этих
поисковых фраз нет на сайте. Хочется изменить ситуацию.
Мы готовы предоставить список ключевых/поисковых фраз, по которым, на наш взгляд, нас могут искать
потенциальные клиенты. Данные фразы проверены в ноябре 2016 года через wordstat
Яндекса.
В случае заинтересованности просим направлять Ваши коммерческие предложения на почту.
Обязательно укажите опыт выполнения
аналогичных работ - с какими компаниями работали, стоимость выполнения работы и
сроки.
Заявки фрилансеров
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