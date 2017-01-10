Корректировка текста на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт7 заявок340 просмотров

Ищем специалиста для корректировки текстов на нашем сайте (весь раздел "Продукция"

http://ctg.su/produkciya) с целью повышения популярности и конверсии сайта. На

сегодняшний день есть запросы, по которым нас не "найти", т.к. этих

поисковых фраз нет на сайте. Хочется изменить ситуацию.

Мы готовы предоставить список ключевых/поисковых фраз, по которым, на наш взгляд, нас могут искать

потенциальные клиенты. Данные фразы проверены в ноябре 2016 года через wordstat

Яндекса.

В случае заинтересованности просим направлять Ваши коммерческие предложения на почту.

 Обязательно укажите опыт выполнения

аналогичных работ - с какими компаниями работали, стоимость выполнения работы и

сроки.

8 лет назад
marketingCTG17
Екатерина 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров