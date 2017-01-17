Просклонять список городов

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Закрыт119 заявок1583 просмотра

Нужно просклонять список городов России (1111).

Все слова в именительном падеже.

Необходимо все города написать в предложном падеже с предлогом "в". (город - городе т.е. в городе)

Было:

Абакан

Москва

и т.д.

Стало:

в Абакане

в Москве

и т.д.

Последовательность городов в списке необходимо сохранить.

Пишите цены и сроки.

8 лет назад
webserfing
Александр 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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