Редактирование текстов проектов

Требуется отредактировать около 30 текстов. Нужен не корректор, а именно редактор, который проверит не только орфографию и пунктуацию, но и стилистику. Также необходимо проверять количество и корректность вписанности ключей, правильность составления title, description, Н1-Н4, оформления списков. Оплата – 10 р. за 1000 знаков без пробелов. Выплаты ТОЛЬКО на вебмани. Желательно, чтобы вы в течение дня были на связи и могли за день сдавать не менее 5 текстов.

Всех, кто подает заявки, просим отредактировать небольшой текст: yadi.sk/i/fYxr1OgVrmt9g Тестовое задание не оплачивается.