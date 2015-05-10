Здравствуйте! Требуется парсер, который с сайта "желтых страниц". http://www.orgpage.ru/rossiya/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/ Собиреть всю базу туристических агентств, занимающихся выездным туризмом по городам. С Вас таблица в exl формате ...
Нужно поправить скрипт на php
Привет!
Есть скрипт переводчика написанный на php
он переводит файлы на нужный мне язык! до недавнего времени он работал без проблем
использует гугл транслейт апи, сейчас при переводе файла выдает
Возникла ошибка: Ответ сервера: 302
и не переводит файл, нужно исправить и еще маленькую правку внести!
для работы скрипта у вас должен быть установлен на локалке дополнительно - Curl.
тем кто готов починить, скину сам скрипт!
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