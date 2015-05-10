Нужно поправить скрипт на php

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Закрыт4 заявки187 просмотров

Привет!

Есть скрипт переводчика написанный на php

он переводит файлы на нужный мне язык! до недавнего времени он работал без проблем

использует гугл транслейт апи, сейчас при переводе файла выдает

Возникла ошибка: Ответ сервера: 302

и не переводит файл, нужно исправить и еще маленькую правку внести!

для работы скрипта у вас должен быть установлен на локалке дополнительно - Curl.

тем кто готов починить, скину сам скрипт!

PHP
10 лет назад
dimonkasok
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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