Здравствуйте! Требуется парсер, который с сайта "желтых страниц". http://www.orgpage.ru/rossiya/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/ Собиреть всю базу туристических агентств, занимающихся выездным туризмом по городам. С Вас таблица в exl формате ...
Сделать слайдер на JQuery
Необходимо сделать скрипт слайдера. Причем, скорее всего проще будет сделать его самому, а не брать готовый скрипт.
Полное ТЗ прикладываю к проекту, обозначу моменты, которые, видимо, вызывают наибольшие сложности:
1) Имеется 3 дивана, у каждого есть по 4 превью. Нам нужно пролистывать диваны, а внутри каждого слайда сделать возможность просматривать примеры выбранного дивана в различных цветах (при кликах на превью). http://take.ms/leYCu
2) У каждого дивана есть флешка - механзим трансформации, на ней показывается как он раскладывается. При пролистывании нам нужно ее тоже заменять. http://take.ms/p7cs4
По стоимости - жду ваших предложений, по срокам - идеально сегодня, в крайнем случае - завтра. Важно, чтобы вы были свободны на такой проект. Чтобы когда начнем делать, в процессе были всегда на связи. Чтобы быстро сделать, и разойтись по сторонам - вы с благодарностями, деньгами и отзывом, мы с результатом :)
Жду ваших откликов!
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