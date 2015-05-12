Сделать слайдер на JQuery

Необходимо сделать скрипт слайдера. Причем, скорее всего проще будет сделать его самому, а не брать готовый скрипт.

Полное ТЗ прикладываю к проекту, обозначу моменты, которые, видимо, вызывают наибольшие сложности:

1) Имеется 3 дивана, у каждого есть по 4 превью. Нам нужно пролистывать диваны, а внутри каждого слайда сделать возможность просматривать примеры выбранного дивана в различных цветах (при кликах на превью). http://take.ms/leYCu

2) У каждого дивана есть флешка - механзим трансформации, на ней показывается как он раскладывается. При пролистывании нам нужно ее тоже заменять. http://take.ms/p7cs4

По стоимости - жду ваших предложений, по срокам - идеально сегодня, в крайнем случае - завтра. Важно, чтобы вы были свободны на такой проект. Чтобы когда начнем делать, в процессе были всегда на связи. Чтобы быстро сделать, и разойтись по сторонам - вы с благодарностями, деньгами и отзывом, мы с результатом :)

Жду ваших откликов!