Скопировать лейдинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок195 просмотров

Нужно скопировать лендинг и заменить шапку и текст, все предоставлю исполнителю, бюджет 500 руб, пишите свой скайп

10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров