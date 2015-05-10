Здравствуйте! Требуется парсер, который с сайта "желтых страниц". http://www.orgpage.ru/rossiya/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/ Собиреть всю базу туристических агентств, занимающихся выездным туризмом по городам. С Вас таблица в exl формате ...
Скопировать лейдинг
Нужно скопировать лендинг и заменить шапку и текст, все предоставлю исполнителю, бюджет 500 руб, пишите свой скайп
Заявки фрилансеров
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