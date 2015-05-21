Сделать парсер

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Завершен4 заявки203 просмотра

Нужно сделать парсер товаров с сайта ru.aliexpress.com (возможно сделать запуск по cron)

10 лет назад
Durkowat00
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист, знает свое дело, берется за трудные задачи и решает их, спасибо за качественную работу!
Приятно было работать несмотря на сжатые сроки и ограниченный бюджет ;)

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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