XML импорт/экспорт

Приветствую.

Нужен XML импорт и экспорт объявлений недвижимости, предварительно формат сайта cian.

Двиг Vamshop, есть экспорт в яндекс-маркет.

Импорт из различных CRM, экспорт первично на cian.

Для меня непонятна обработка/валидация при импорте, т.к. компании(CRM) разные, а каждое объявление заносится со своим ID.

Просьба добавляться к проекту тем кто делал подобное и готов проконсультировать. Указывайте предварительную цену за работу.