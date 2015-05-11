XML импорт/экспорт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок126 просмотров

Приветствую.

Нужен XML импорт и экспорт объявлений недвижимости, предварительно формат сайта cian.

Двиг Vamshop, есть экспорт в яндекс-маркет.

Импорт из различных CRM, экспорт первично на cian.

Для меня непонятна обработка/валидация при импорте, т.к. компании(CRM) разные, а каждое объявление заносится со своим ID.

Просьба добавляться к проекту тем кто делал подобное и готов проконсультировать. Указывайте предварительную цену за работу.

10 лет назад
world-company
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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