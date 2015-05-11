Исправление PHP-скрипта и генерации UUID в нем.

Имеется скрипт покупки статуса для сервера игры Minecraft. Принцип работы такой:

Через скрипт происходит покупка статуса, скрипт генерирует UUID ника покупателя и заносит его в базу данных.

Игрок подключается через лаунчер, скрипты которого также генерируют UUID и позволяют ему зайти на сервер.

Суть проблемы в том, что UUID, который генерируется скриптами лаунчера отличается от UUID скрипта покупки статуса.

Нужно исправить генерирование UUID в скриптах лаунчера, чтобы он совпадал с UUID из скрипта покупки статуса.