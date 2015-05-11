Настроить аккаунт для рассылки писем

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Закрытнет заявок97 просмотров

Плачу 500р. Срок 1 день.

Мне для регулярной рассылки пресс-релизов по своей базе СМИ нужно настроить шаблон или аккаунт на mail.chimp.

Я не знаю, как это делать так, чтобы мои письма не попадали в спам. И вкладывать файл в письмо не получилось. Если есть альтернатива этому сайту, рассмотрю.

Письма всегда стандартные, меняется вложенный релиз и его название в теле письма. Помогите пожалуйста)

10 лет назад
love2015
42 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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