Требуется написать js-скрипт кликандера. Суть, пользователь заходит на сайт, кликает в любой части страницы, и в фоне у пользователя всплывают одно или два окна с определенными доменами. Скрипт должен работать в следующих браузерах последних версий: ...
Требуется email рассылка по моей базе
Надо отправить письмо по базе 800 контактов с возможностью отписки. Опыт обязателен.
С вас организация рассылки так, чтобы все письма прошли и не были помечены спамом. Письмо обычное, для прессы - текст и вложенный пресс-релиз.
Срок день. Оплата по факту. Предлагайте реальные цены
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