Требуется email рассылка по моей базе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок102 просмотра

Надо отправить письмо по базе 800 контактов с возможностью отписки. Опыт обязателен.

С вас организация рассылки так, чтобы все письма прошли и не были помечены спамом. Письмо обычное, для прессы - текст и вложенный пресс-релиз.

Срок день. Оплата по факту. Предлагайте реальные цены

10 лет назад
love2015
42 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров