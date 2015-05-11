Требуется email рассылка по моей базе

Надо отправить письмо по базе 800 контактов с возможностью отписки. Опыт обязателен.

С вас организация рассылки так, чтобы все письма прошли и не были помечены спамом. Письмо обычное, для прессы - текст и вложенный пресс-релиз.

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