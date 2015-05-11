Необходимо написать c нуля либо взяв за основу какой либо из существующих CMS, систему состоящую из следующих компонентов: 1. Форма заявки 2. Список заявок с фильтром и группировкой 3. Формирование отчета 4. ...
Создать скрипт Zabbix JSON API
Задача – взять с сайта по API данные JSON передать их в Zabbix используя API.
API сайта: https://poloniex.com/api с примерами реализации на PHP, Python, Node.JS
API Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/api
В результате работы скрипта в Zabbix должны быть сформированы элементы данных и графики. Достаточно одного скрипта с методом API сайта returnChartData, для примера. Проконсультировать и объяснить реализацию остальных методов. Для каждого метода будет отдельный скрипт и запускаться они будут с разными интервалами времени.
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