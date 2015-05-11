Создать скрипт Zabbix JSON API

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Задача – взять с сайта по API данные JSON передать их в Zabbix используя API.

API сайта: https://poloniex.com/api с примерами реализации на PHP, Python, Node.JS

API Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/api

В результате работы скрипта в Zabbix должны быть сформированы элементы данных и графики. Достаточно одного скрипта с методом API сайта returnChartData, для примера. Проконсультировать и объяснить реализацию остальных методов. Для каждого метода будет отдельный скрипт и запускаться они будут с разными интервалами времени.

Node.jsPHPPython
10 лет назад
thezyaka
Роман 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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