Задача – взять с сайта по API данные JSON передать их в Zabbix используя API. API сайта: https://poloniex.com/api с примерами реализации на PHP, Python, Node.JS API Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/api ...
Нужна разработка php+jQuery
Разрабатываем сайт http://new.data-xata.net/
Он под паролем, чтобы гугл не подсматривал )
Логин - newdtx, пароль - newdtx
CMS не используется.
Нужен разработчик php+jQuery для разовой работы.
В БД есть две таблички:
1) Стандартные конфигурации
2) Возможные апгрейды к ним
Cтруктура таблиц - на скриншотах из phpMyAdmin
Нужно с помощью php:
1) Выводить информацию из БД (таблица config) в табличках на главной http://new.data-xata.net/
2) Заполнять select’ы с вариантами апгрейда в табличках на главной, данными из БД (таблица options)
3) По клику на “ЗАКАЗАТЬ” - передать данные в форму http://new.data-xata.net/order.html
4) Заполнять select’ы с вариантами апгрейда в форме заказа, данными из БД (таблица options)
5) По клику “Оплатить и получить доступ” - отправить письмо менеджеру с описанием заказа (просто пары параметр - значение из формы)
С помощью jQuery:
На главной
1) При загрузке “http://data-xata.com/” должет быть раскрыт блок “Горячие серверы”
При загрузке по ссылке “http://data-xata.com/#all” должен быть раскрыт блок “Все серверы”
При загрузке по ссылке “http://data-xata.com/#vds” должен быть раскрыт блок “Виртуальные серверы”
2) При выборе апгрейда - менять цену в ячейке “абонплата” соотв. цене апгрейда
3) При смене фильтра (страна, скорость, трафик) - фильтровать соотв. строки в таблице на сайте.
Может быть выбрано несколько вариантов одного фильтра, например скорость: 1Гбит + 100Мбит
4) При смене фильтра “страна" - фильтровать описание стран под табличкой
5) При смене фильтров - применять его во всех табличках (открыли “горячие серверы”, выбрали только голландию, открыли “все серверы“ - там уже выбрано “голландия”, показываются только голландские серверы)
6) Сейчас фильтр показывается в каждой группе серверов.
Нужно сделать чтобы при раскрытии нескольких групп - показывается только один фильтр - самый верхний.
Пример: открыты “Все серверы” и “Горячие серверы” - фильтр показывается только во “Всех серверах”, а в “Горячих” блок с фильтром скрыт. Закрыли “Все серверы” - фильтр в “горячих" появился.
На форме заказа
1) По умолчанию показывается только “Быстрая” фома
2) При выборе “Подробно” или “Выбрать доп. опции” - показывается подробная форма.
При этом если в “быстрой” форме уже были введены какие-то данные - они уже будут и в “подробной” форме
1) При выборе апгрейда - менять цену в поле “абонплата”
Предложите цену
Выбранный исполнитель
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