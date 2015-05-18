Нужна разработка php+jQuery

Разрабатываем сайт http://new.data-xata.net/

Он под паролем, чтобы гугл не подсматривал )

Логин - newdtx, пароль - newdtx

CMS не используется.

Нужен разработчик php+jQuery для разовой работы.

В БД есть две таблички:

1) Стандартные конфигурации

2) Возможные апгрейды к ним

Cтруктура таблиц - на скриншотах из phpMyAdmin

Нужно с помощью php:

1) Выводить информацию из БД (таблица config) в табличках на главной http://new.data-xata.net/

2) Заполнять select’ы с вариантами апгрейда в табличках на главной, данными из БД (таблица options)

3) По клику на “ЗАКАЗАТЬ” - передать данные в форму http://new.data-xata.net/order.html

4) Заполнять select’ы с вариантами апгрейда в форме заказа, данными из БД (таблица options)

5) По клику “Оплатить и получить доступ” - отправить письмо менеджеру с описанием заказа (просто пары параметр - значение из формы)

С помощью jQuery:

На главной

1) При загрузке “http://data-xata.com/” должет быть раскрыт блок “Горячие серверы”

При загрузке по ссылке “http://data-xata.com/#all” должен быть раскрыт блок “Все серверы”

При загрузке по ссылке “http://data-xata.com/#vds” должен быть раскрыт блок “Виртуальные серверы”

2) При выборе апгрейда - менять цену в ячейке “абонплата” соотв. цене апгрейда

3) При смене фильтра (страна, скорость, трафик) - фильтровать соотв. строки в таблице на сайте.

Может быть выбрано несколько вариантов одного фильтра, например скорость: 1Гбит + 100Мбит

4) При смене фильтра “страна" - фильтровать описание стран под табличкой

5) При смене фильтров - применять его во всех табличках (открыли “горячие серверы”, выбрали только голландию, открыли “все серверы“ - там уже выбрано “голландия”, показываются только голландские серверы)

6) Сейчас фильтр показывается в каждой группе серверов.

Нужно сделать чтобы при раскрытии нескольких групп - показывается только один фильтр - самый верхний.

Пример: открыты “Все серверы” и “Горячие серверы” - фильтр показывается только во “Всех серверах”, а в “Горячих” блок с фильтром скрыт. Закрыли “Все серверы” - фильтр в “горячих" появился.

На форме заказа

1) По умолчанию показывается только “Быстрая” фома

2) При выборе “Подробно” или “Выбрать доп. опции” - показывается подробная форма.

При этом если в “быстрой” форме уже были введены какие-то данные - они уже будут и в “подробной” форме

1) При выборе апгрейда - менять цену в поле “абонплата”

Предложите цену