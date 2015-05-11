JS-скрипт всплывающего в фоне окна

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки137 просмотров

Требуется написать js-скрипт кликандера. Суть, пользователь заходит на сайт, кликает в любой части страницы, и в фоне у пользователя всплывают одно или два окна с определенными доменами. Скрипт должен работать в следующих браузерах последних версий: IE, Firefox, Chrome, Opera.

JavaScript
10 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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