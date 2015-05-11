JS-скрипт всплывающего в фоне окна

Требуется написать js-скрипт кликандера. Суть, пользователь заходит на сайт, кликает в любой части страницы, и в фоне у пользователя всплывают одно или два окна с определенными доменами. Скрипт должен работать в следующих браузерах последних версий: IE, Firefox, Chrome, Opera.