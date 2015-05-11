Задача – взять с сайта по API данные JSON передать их в Zabbix используя API. API сайта: https://poloniex.com/api с примерами реализации на PHP, Python, Node.JS API Zabbix: https://www.zabbix.com/documentation/2.4/manual/api ...
JS-скрипт всплывающего в фоне окна
Требуется написать js-скрипт кликандера. Суть, пользователь заходит на сайт, кликает в любой части страницы, и в фоне у пользователя всплывают одно или два окна с определенными доменами. Скрипт должен работать в следующих браузерах последних версий: IE, Firefox, Chrome, Opera.
Заявки фрилансеров
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