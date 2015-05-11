Настройка функции CallBack

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Закрыт3 заявки116 просмотров

Добрый день, на сайте есть большое количество форм захватов, с вводом номера телефона, необходимо подключить сервис, который бы принимал телефонный номер клиента, и набирал одновременно нашего оператора и клиента, который оставил номер, что то наподобие Callbackhunter, только без использовании сторонних форм и виджетов, все должно происходить на наших формах

10 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров