Настройка функции CallBack

Добрый день, на сайте есть большое количество форм захватов, с вводом номера телефона, необходимо подключить сервис, который бы принимал телефонный номер клиента, и набирал одновременно нашего оператора и клиента, который оставил номер, что то наподобие Callbackhunter, только без использовании сторонних форм и виджетов, все должно происходить на наших формах