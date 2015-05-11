Нужен бот для игры

Необходимо создать бота для игры (название - в личку)

Требования:

- возможность управления большим количеством персонажей;

- для каждого персонажа необходимо реализовать маску входа с одного и того же IP;

- персонаж должен осуществлять набор действий, рандомно меняя промежутки между ними.

Основная цель – докачать персонажей до определенного ЛВЛ, собрать определенное количество ресурсов, и при этом не вызвать подозрения у администрации.

Также необходимо, чтобы я мог при необходимости авторизоваться под любым из аккаунтов (IP при этом должен остаться стандартным для него).

Немного сжато, более подробно – в переписке по скайпу, оставляйте свои контакты.

Пишите примерные цены, срок исполнения - до 40 дней.