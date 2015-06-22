Доработка самописного интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок152 просмотра

Добрый день!

Необходимо доработать интернет магазин. Магазин имеет две админки: одну для оптимизации на modx, вторую самописную.

Сейчас прошу сделать первые правки, далее, если справитесь будет дальнейшая работа по этому магазину. Нужен специалист кто силен в php.

Первые задачи:

1. http://screencast.com/t/DKN8Q12G

2. http://screencast.com/t/mfNlF4gD

3. http://screencast.com/t/JiC8hCoKuGl

4. http://screencast.com/t/75UwPYYX

5. http://screencast.com/t/wzH4Zmc9

пишите сумму и сроки

MODXPHP
10 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Руслан один из немногих, кто не испугался трудностей и погрузился в недоделанный другим программистом интернет магазин. Надеюсь, что он доведет дело до конца. Руслан специалист высокого класса.
Задачи сложные, но работать с заказчиком комфортно Рекомендую

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад