Мы разрабатываем сервис онлайн-чата для сайтов (онлайн-консультант / LiveChat). Необходимо добавить определенную функциональность в приложение оператора. Это Single-Page Application (SPA), которое разрабатывается на MEAN (MongoDB, Express, Angular, Node.js). Нужно добавить функции только во frontend-часть (Angular/Javascript, ...
Доработка самописного интернет магазина
Добрый день!
Необходимо доработать интернет магазин. Магазин имеет две админки: одну для оптимизации на modx, вторую самописную.
Сейчас прошу сделать первые правки, далее, если справитесь будет дальнейшая работа по этому магазину. Нужен специалист кто силен в php.
Первые задачи:
1. http://screencast.com/t/DKN8Q12G
2. http://screencast.com/t/mfNlF4gD
3. http://screencast.com/t/JiC8hCoKuGl
4. http://screencast.com/t/75UwPYYX
5. http://screencast.com/t/wzH4Zmc9
пишите сумму и сроки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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