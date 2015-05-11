Определить ID Вконтакте посетителя сайта

Задача – отследить посетителей которые уже авторизованны вконтакте.

Т.е посетитель на моем сайт ничего не делает, мксимум – подтверждает регион при первом входе. Пользователь не проходит никаких авторизаций, просто смотрит сайт, а мы получаем его id и ссылку на него

habrahabr.ru/post/228617/ – то, что есть в открытом доступе, уже подчистили, нужен какой-то иной способ, без отображения окна авторизации

такая технология точно есть например у сервиса соц фишинг