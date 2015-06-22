Сайт ТиМен на Modx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки134 просмотра

Есть несколько мелких задач для сайта ti-men.ru

1. http://screencast.com/t/ZxcRuMbh

2. http://screencast.com/t/bEYcuASW23

3. http://screencast.com/t/JxnCWbys33HN

MODX
10 лет назад
mendis
Денис 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Руслан, специалист с большой буквы. Даже, если не знает, то обязательно разберется. Были заминки со сроками, но это скорее всего из-за сложности проекта. В любом случае буду обращаться. Т.к. всегда на связи и доводит дело до конца.
Денис технически подкованный и четко знает что хочет Терпеливо и подробно расписывает задания со скриншотами В случае необходимости использует сервис постановки и контроля задач Рекомендую!

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад