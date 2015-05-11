Есть несколько мелких задач для сайта ti-men.ru 1. http://screencast.com/t/ZxcRuMbh 2. http://screencast.com/t/bEYcuASW23 3. http://screencast.com/t/JxnCWbys33HN
Сделать калькулятор для сайта
Здравствуйте!
Нужно сделать калькулятор для сайта на подобие этого http://mneokna.ru/calculator.php
Сайт работает на Wordpress.
По функционалу калькулятор должен быть таким же только с другими данными.
Сразу пишите стоимость и срок выполнения.
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