Сделать калькулятор для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок125 просмотров

Здравствуйте!

Нужно сделать калькулятор для сайта на подобие этого http://mneokna.ru/calculator.php

Сайт работает на Wordpress.

По функционалу калькулятор должен быть таким же только с другими данными.

Сразу пишите стоимость и срок выполнения.

WordPress
10 лет назад
konovalov123
Андрей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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